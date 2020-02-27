النقل : حادث قطار مطروح نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة ولا يوجد وفيات

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مسير القطار رقم. 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح خرج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال خط القباري مطروح مما نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة ولا يوجد وفيات.

وأضافت الهيئة: جار الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة وسنوافيكم بالتفاصيل.

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