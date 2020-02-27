بيان «عاجل» من شركة «مصر للطيران» : إلغاء «تأشيرات العمرة» للأفراد والمجموعات!

- كتب - محمد علي هـاشم

أعلنت شركة مصر للطيران منذ قليل عن إلغاء تأشيرات العمرة بالنسبة للأفراد والمجموعات ، حيث جاء ذلك في بيان رسمي للشركة نشرته الصفحة الرسمية لمصر للطيران على موقع فيس بوك ، وجاء في البيان : -

بناءً على قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول الي المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً من حاملي تأشيرات العمرة وكذلك حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس.

وأكدت الشركة الوطنية مصر للطيران على التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كافة رحلاتها من والي المملكة العربية السعودية، ومتابعة الموقف اولاً بأول وفقاً للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.

هذا وقد قررت مصر للطيران إلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي (تأشيرات العمرة )سواء كانت مجموعات أو أفراد اعتباراً من اليوم الخميس 27 فبراير 2020 وحتى إشعار آخر، مع التأكيد على إعفاء كافة تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد الى المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند( إعادة الحجز- تغيير خط السير- الاسترداد- التخلف عن السفر).