بعد غيابه عن الجنازة .. هكذا نعى المشير محمد حسين طنطاوي الرئيس الأسبق «مبارك»

نعى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، رئيس مصر الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، وذلك على صفحات جريدة "الأهرام".

وأعرب في كلمات نعيه عن خالص الحزن والأسى لرحيل رئيس مصر الأسبق.

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وغيب الموت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 91 عاما، وتم تشييع جثمانه من مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.

حيث أقيمت جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضرها قيادات الجيش ورموز الدولة ووزاء الحكومة، فضلا عن رموز سابقين أيضا كانت عاصرت فترة الرئيس الراحل، ولكن تغيب عن المشهد بشكل ملحوظ المشير طنطاوي.

وأدى غياب المشير طنطاوي عن المشهد يوم الجنازة، إلى طرح العديد من التساؤلات عن سبب الغياب .