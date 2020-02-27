نعى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، رئيس مصر الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، وذلك على صفحات جريدة "الأهرام".
وأعرب في كلمات نعيه عن خالص الحزن والأسى لرحيل رئيس مصر الأسبق.
وغيب الموت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 91 عاما، وتم تشييع جثمانه من مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.
حيث أقيمت جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضرها قيادات الجيش ورموز الدولة ووزاء الحكومة، فضلا عن رموز سابقين أيضا كانت عاصرت فترة الرئيس الراحل، ولكن تغيب عن المشهد بشكل ملحوظ المشير طنطاوي.
وأدى غياب المشير طنطاوي عن المشهد يوم الجنازة، إلى طرح العديد من التساؤلات عن سبب الغياب .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غيابه عن الجنازة .. هكذا نعى المشير محمد حسين طنطاوي الرئيس الأسبق «مبارك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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