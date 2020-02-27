تبون يستعرض مع الملك السعودي العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها

وصل ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ إلى "​المدينة المنورة​ في ​السعودية​ وأدى ​الصلاة​ في المسجد النبوي مع الوفد المرافق له، كما أجرى مباحثات مع الملك السعودي استعراضا فيها "العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية". إضغط للمزيد

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