المجلس العالمي للسفر والسياحة: توقع بخسارة قطاع السياحة 22 مليار دولار

أعلن المجلس ​العالم​ي للسفر والسياحة عن توقعاته "بخسارة ​قطاع السياحة​ 22 مليار ​دولار​ بسبب إنتشار ​فيروس كورونا​ حول العالم . وكانت قد أفادت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الوباء، أن عدد الذين أصيبوا بالفيروس حتى اليوم في الصين القارية (دون هونغ كونغ وماكاو)، ارتفع إلى أكثر من 80000 شخصا، بعدما سجلت الساعات 24 الماضية إصابة 500 شخصا، غالبيتهم الساحقة في إقليم هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

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