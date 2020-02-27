البنتاغون: التفوق العالمي لأميركا اهتز مع تعزيز روسيا والصين قدراتهما العسكرية

أعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، أن "التفوق العالمي للولايات المتحدة، قد اهتز مع تعزيز روسيا والصين قدراتهما العسكرية، والجيش الأميركي لا يزال مستعداً اليوم لتوفير الردع العسكري وحماية البلاد من الأعداء المحتملين ودعم حلفاء واشنطن".
هذا وأعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، في بيان، أن "واشنطن قلقة من سعي روسيا للهيمنة، وشدد على أن الاستعراض الأخير للسلاح فرط الصوتي الروسي، "يؤكد المخاوف تجاه تنامي الإمكانيات العسكرية الروسية".
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