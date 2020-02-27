البنتاغون: التفوق العالمي لأميركا اهتز مع تعزيز روسيا والصين قدراتهما العسكرية

أعلن رئيس ​هيئة الأركان الأميركية​ المشتركة الجنرال ​مارك ميلي​، أن "التفوق العالمي للولايات المتحدة، قد اهتز مع تعزيز روسيا والصين قدراتهما العسكرية، و​الجيش الأميركي​ لا يزال مستعداً اليوم لتوفير الردع العسكري وحماية البلاد من الأعداء المحتملين ودعم حلفاء ​واشنطن​".

هذا وأعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، في بيان، أن "واشنطن قلقة من سعي روسيا للهيمنة، وشدد على أن الاستعراض الأخير للسلاح فرط الصوتي الروسي، "يؤكد المخاوف تجاه تنامي الإمكانيات العسكرية الروسية".