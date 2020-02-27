سلطات إسرائيل توافق على بناء نحو 1800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

أعطت ​وزارة الدفاع الإسرائيلية​ ​الضوء​ الأخضر لخطة تقضي ببناء نحو 1800 وحدة استيطانية جديدة في ​الضفة الغربية​ المحتلة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نافتالي بينيت في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "القرار يشمل بناء 1776 وحدة استيطانية، والمصادقة على الخطة العامة لبناء 620 وحدة جديدة في مستوطنة إيلي، علاوة على 534 وحدة أخرى من المقرر بناؤها في مستوطنة شفوت راحيل".

وتعهد بينيت في أعقاب مصادقة "مكتب التخطيط المركزي في ​يهودا​ و​السامرة​" التابع للجيش الإسرائيلي على هذه الخطة بمواصلة الأنشطة الاستيطانية و"عدم تسليم أي شبر من الأرض للعرب، حسب صحيفة "​جيروزاليم بوست​".