سلطات الإمارات توقف خدمات نقل الركاب بالعبارات مع إيران بسبب كورونا

أفادت وكالة أنباء الإمارات، عن أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية "أوقفت خدمات نقل الركاب بالعبارات مع إيران لحين إشعار آخر بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا".
لفتت الوكالة إلى أن الهيئة "ألزمت كل السفن التجارية الآتية إلى الدولة تقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها بـ72 ساعة، لرصد الحالات المشتبهة بين البحارة للتعامل معها وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دوليا وبما يضمن منع انتقال العدوى".
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