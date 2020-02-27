سلطات الإمارات توقف خدمات نقل الركاب بالعبارات مع إيران بسبب كورونا

أفادت وكالة أنباء الإمارات، عن أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية "أوقفت خدمات نقل الركاب بالعبارات مع ​إيران​ لحين إشعار آخر بسبب مخاوف من انتشار ​فيروس كورونا​".

لفتت الوكالة إلى أن الهيئة "ألزمت كل ​السفن​ التجارية الآتية إلى ​الدولة​ تقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها بـ72 ساعة، لرصد الحالات المشتبهة بين البحارة للتعامل معها وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دوليا وبما يضمن منع انتقال العدوى".