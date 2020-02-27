سلطات اندونيسيا تطلب مساعدة الرياض بعد تعليق الأخيرة تأشيرات المعتمرين

طلبت وزارة الخارجية الإندونيسية من ​الرياض​ بالسماح للإندونيسيين بأداء العمرة، بعد أن علق المئات منهم في مطار ​جاكرتا​ إثر منع دخول مواطني عدة دول السعودية بسبب ​فيروس كورونا​ ، وعادة ما ترسل ​إندونيسيا​، وهي أكبر دولة إسلامية في ​العالم​ من حيث عدد السكان، زهاء مليون شخص لأداء العمرة كل عام.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية إن قرارات التعليق مؤقتة لكنها لم تعلن عن موعد لانتهاء العمل بها. وجرى كذلك تعليق زيارات المسجد النبوي بالمدينة ولم يتضح ما إذا كان ​موسم الحج​ الذي من المقرر أن يبدأ أواخر يوليو سيتأثر بذلك أم لا.

وكانت وزيرة الخارجية الإندونيسية رينتو مرسودي، قد أشارت في حديث صحفي، إلى أن"تطبيق هذا القرار على الفور سيؤثر على مواطنينا لأنه في وقت الإعلان كان المواطنون الإندونيسيون، وربما مواطنون من دول أخرى، قد توجهوا جوا إلى السعودية".