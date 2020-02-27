انقلاب قطار في مصر وإصابة 24 شخصا

أصيب 24 شخصا بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب قطار ركاب قادم من محافظة الإسكندرية إلى محافظة مرسى مطروح في مصر.​​​​​ ، وانقلب ​القطار​ في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، وتم نقل المصابين إلى ​مستشفى​ الضبعة ومستشفى العلمين المركزيين.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغا بالحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف نقلت المصابين والجثث إلى المستشفى العام وتم تبني الإجراءات الطبية اللازمة.​​​​​​​ وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بالبحث والتحري في ظروف وملابسات الحادث.​​​​​​​