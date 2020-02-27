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انقلاب قطار في مصر وإصابة 24 شخصا

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أصيب 24 شخصا بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب قطار ركاب قادم من محافظة الإسكندرية إلى محافظة مرسى مطروح في مصر.​​​​​ ، وانقلب ​القطار​ في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، وتم نقل المصابين إلى ​مستشفى​ الضبعة ومستشفى العلمين المركزيين.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغا بالحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف نقلت المصابين والجثث إلى المستشفى العام وتم تبني الإجراءات الطبية اللازمة.​​​​​​​ وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بالبحث والتحري في ظروف وملابسات الحادث.​​​​​​​

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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