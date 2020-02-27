نتانياهو: نعمل أفضل من كل الدول في مكافحة كورونا

أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، بأن "بلاده تعمل أفضل من كل الدول فيما يتعلق بمكافحة وباء فيروس كورونا الجديد"، موضحاً انه "تحدث مع أطباء عرب إسرائيليين كبار وتأكد من أن التعليمات التي أصدرت للمواطنين بخصوص الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها ترجمت للعربية لصالح مواطنينا العرب".
هذا وقررت السلطات في اسرائيل في وقت سابق "حظر دخول المسافرين الأجانب القادمين من كوريا الجنوبية واليابان للأسبوعين القادمين، خشية من انتشار فيروس "كورونا الجديد" في إسرائيل".
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