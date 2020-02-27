نتانياهو: نعمل أفضل من كل الدول في مكافحة كورونا

أعلن رئيس ​حكومة​ تسيير الأعمال ال​إسرائيل​ية، ​بنيامين نتانياهو​، بأن "بلاده تعمل أفضل من كل الدول فيما يتعلق بمكافحة وباء ​فيروس كورونا​ الجديد"، موضحاً انه "تحدث مع أطباء عرب إسرائيليين كبار وتأكد من أن التعليمات التي أصدرت للمواطنين بخصوص الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها ترجمت للعربية لصالح مواطنينا العرب".

هذا وقررت السلطات في ​اسرائيل​ في وقت سابق "حظر دخول المسافرين الأجانب القادمين من ​كوريا الجنوبية​ و​اليابان​ للأسبوعين القادمين، خشية من انتشار فيروس "كورونا الجديد" في إسرائيل".