أعلنت ​وزارة الصحة​ الإماراتية عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين ب​فيروس كورونا​، وذلك بعد "تعليق التنقل ببطاقة الهوية الوطنية لمواطني ​الدولة​ ومواطني ​مجلس التعاون الخليجي​". وكانت قد نصحت سفارة ​الامارات​ في روما، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد في عدد من الدول، تنصح ​السفارة​ مواطني الدولة بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي الى ​ايطاليا​ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتجنب الأماكن والأقاليم المصابة، وباتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإيطالية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإماراتية تعلن عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.