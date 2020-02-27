الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مواطنين تركيين لتنقيبهما عن نفط

أفادت وكالة "سكاي نيوز" عن أن الاتحاد الأوروبي "فرض عقوبات على مواطنين تركيين لمشاركتهما في أعمال التنقيب عن النفط شرقي المتوسط".
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