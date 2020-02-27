الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مواطنين تركيين لتنقيبهما عن نفط

أفادت وكالة "​سكاي نيوز​" عن أن ​الاتحاد الأوروبي​ "فرض عقوبات على مواطنين تركيين لمشاركتهما في أعمال ​التنقيب​ عن ​النفط​ شرقي المتوسط". إضغط للمزيد

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