الفريق الوطني للمقابر الجماعية بالعراق: عدد المقابر الجماعية التي عثر عليها هو 73 مقبرة

أعلن الفريق الوطني للمقابر الجماعية في ​العراق​، الفريق المشكل من أعضاء في الحكومة والبرلمان العراقيين و​ممثلين​ عن ​الأمم المتحدة​ خلال ​مؤتمر​ صحفي اليوم في ​بغداد​، ان "عدد المقابر الجماعية التي عثر عليها، هو 73 مقبرة جميعها ل​ضحايا​ ​تنظيم داعش​ من أتباع الديانة الإيزيدية"، مبينا أن "الفريق تمكن من فتح 13 مقبرة منها، واستخرج رفات 346 ضحية، وجرى تحديد هوية 62 منهم"، مشيرا إلى أن "أعمار أصحاب الرفات الذي تم التعرف عليه، تتراوح بين 12 و85 عاما وجميعهم من الذكور"، مشيراً إلى أن "​الحكومة العراقية​ ستقيم تشييعا رسميا للضحايا في 12 اذار المقبل، وبعدها بيومين ستقيم تشييعا شعبيا في قضاء ​سنجار​ ب​محافظة نينوى​".

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