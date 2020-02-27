الصحة البحرينية: جميع الحالات الـ٣٣ المصابة ليست بخطر وتتماثل للشفاء

أكدت استشارية الامراض المعدية ب​وزارة الصحة​ البحرينية صفاء الخواجة، أن "جميع الحالات الـ٣٣ المصابة ب​فيروس كورونا​ ليست في خطر وتتماثل للشفاء وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة، حيث تخضع للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم طبي متخصص".

وأشارت الخواجة إلى أن "الحالات التي تم تسجيلها والبالغة ٣٣ حالة تم إخضاعها للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، حيث تظهر جميعها تحسنًا ملحوظًا وتتماثل للشفاء بصورة إيجابية".

وأكدت على ضرورة "قيام جميع المواطنين والمقيمين القادمين من ​إيران​ أو إحدى الدول الموبوءة في الشهر الجاري الاتصال بشكل فوري على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص باعتبارهم مصدرًا لنشر الفيروس لعائلاتهم والمجتمع"، وشددت على ضرورة "التقيد بتعليمات إجراءات الحجر المنزلي لمنع انتشار الفيروس، والالتزام بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، لضمان سلامة الجميع".