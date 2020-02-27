أعلنت شركة "مصر للطيران"، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه "بناءً على قرار الحكومة السعودية تم تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً من حاملي تأشيرات العمرة، وكذلك حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول، التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطر".
ولفتت الشركة الى انه "ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس، تؤكد الشركة الوطنية مصر للطيران على التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد على استمرار القيام بتشغيل كافة رحلاتها من والي السعودية، وسيتم متابعة الموقف أولاً بأول وفقا للمستجدات والقرارت الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن"، موضحة انها "قررت إلغاء حجوزات كافة الركاب حاملي تأشيرات العمرة، سواء كانت لمجموعات أو أفراد، اعتبارا من اليوم الخميس 27 شباط، وحتى إشعار آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر للطيران تعلن إلغاء حجز جميع الركاب حاملي تأشيرة العمرة حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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