دياب اطلق حسابا عبر تويتر للاستماع إلى اقتراحات اللبنانيين لمواجهة التحديات

أطلق رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ عبر "​تويتر​" حسابا للاستماع إلى اقتراحات ال​لبنان​يين وآرائهم وأفكارهم، بهدف مواجهة التحديات وبناء لبنان أفضل، كما يطمح به الجميع. وحملت صفحة Hassan Diab Official Team for Plans & Suggestions شعار "تواصل معنا لنوصّل صوتك".

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