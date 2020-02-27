أصدرت المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في ​لبنان​، تعميماً طلبت فيه من أئمة المساجد إرشاد المصلين عن الطرق الوقائية اللازمة والتعوية بسبب ​فيروس كورونا​. وأشار البيان إلى أنه "حرصا على المصلحة العامة لجهة صحة الناس وحرصا منا على توعيتهم، نطلب منكم ارشاد السادة المصلين الى اتقاء الامراض عبر اتباع الطرق الوقائية اللازمة والمعتمدة، ومن يشعر بأعراض مرضيه فليلزم منزله وفق الاصول الشرعية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الاوقاف لأئمة المساجد: لإرشاد المصلين عن الطرق الوقائية اللازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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