أعتبرت عضو كتلة “المستقبل” النائب ​ديما جمالي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في ظل ما نشهده من اعتراضات على اداء الجهة الممسكة بزمام ​السلطة​ اليوم فقد باتت ​الانتخابات النيابية​ المبكرة ضرورة حتمية لاعادة ثقة الناس ب​الدولة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: باتت الانتخابات النيابية المبكرة ضرورة حتمية لاعادة ثقة الناس بالدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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