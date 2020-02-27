أشار النائب ​فريد هيكل الخازن​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي أنه "مهم جداً البدء ب​التنقيب​ عن ​الغاز​، لكن الأهم "إنّو الشبيبة ما يسرقوا مصريّات" الغاز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخازن: "الأهم إنّو الشبيبة ما يسرقوا مصريّات الغاز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.