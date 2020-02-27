ريفي: يخشى أهل السلطة الحالية إتخاذ قرار بحماية مواطنيهم فتبقى الرحلات الجوية قائمة

رأى الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "أهل ​السلطة​ الحالية تخشى إتخاذ قرار بحماية مواطنيهم فتبقى الرحلات الجوية قائمة، والحدود مفتوحة دون رقابة ​إيران​ التي تفشّى فيها الوباء نصحت رعاياها بعدم السفر الداخلي".

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