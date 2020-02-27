مصلحة الليطاني تقدمت بطلب لوزارة الزراعة لإنشاء محمية بكفرزبد على عقاراتها

تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، بـ"طلب إلى وزارة الزراعة لإنشاء حمى وطني "محمية" في قرية كفرزبد قضاء زحلة - محافظة البقاع على عقارات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والواقعة ضمن استملاكها بموجب المرسوم 18093/1957 تاريخ 17/12/1957 في المنطقة الواقعة بين العقارات من الرقم 260 كفرزبد وحتى 282 كفرزبد من جهة، والعقارات من الرقم 21 كفرزبد حتى 26 كفرزبد من جهة ثانية، والعقارات 9 و10 و11 و13 و14 و15 و16 و17 كفرزبد من جهة ثالثة، وبين ضفة نهر الليطاني من جهة رابعة، وتكون هذه المحمية صالحة لنمو أكبر عدد ممكن من أجناس الأشجار والنباتات الحرجية والحيوانات".
وطلبت المصلحة "تخصيص هذه المحمية كحمى للحيوانات والطيور البرية وتربيتها وللنباتات البرية، على ان يتم تحريج هذا الحمى الوطني بمختلف انواع الاشجار الحرجية والأشجار المثمرة".
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