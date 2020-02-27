الصحة العمانية: إرتفاع المصابين بكورونا إلى 6 أشخاص

أعلنت ​وزارة الصحة​ العمانية عن "تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض ​فيروس كورونا​ مرتبطة بالسفر إلى ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية". وكان المريض يخضع للحجر المنزلي وهو في حالة مستقرة ليصبح "عدد الحالات المسجلة في السلطنة إلى 6 حالات حتى تاريخ هذا البيان وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة ولاتوجد أي ​وفيات​".

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