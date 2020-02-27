مدير المعهد الفني الانطوني بعد لقائه السفير الفرنسي: فرنسا بوجدان وقلب الشعب اللبناني

أكد مدير ​المعهد الفني​ الانطوني في ​الدكوانة​ الأب شربل بوعبود، خلال زيارة السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ إلى حرم المعهد، أن "​فرنسا​ في وجدان وقلب ​الشعب اللبناني​"، مثنياً على "دور المعهد لبلوغ ​الإنسان​ ونموه من خلال الفن الراقي الذي يقدمه المعهد"، مشدداً على "وجوب التعاون ما بين المعهد وفرنسا من خلال الفنون الرفيعه المستوى الرفيع الذي يقدمه المعهد".

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