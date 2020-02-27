سلطات إيطاليا تعلن وفاة 3 أشخاص جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ​إيطاليا​ عن وفاة 3 أشخاص جدد متأثرين بإصابتهم ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 17 حالة. وأفادت وسائل إعلامية عن حصول مشاجرات في المتاجر بسبب التدافع لشراء الأغذية المناطق المغلقة جراء كورونا.

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