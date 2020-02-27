الخارجية التركية: أكدنا للجانب الروسي ضرورة وقف إطلاق النار بإدلب

أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​، في بيان، ان "​أنقرة​ أكدت خلال مباحثات مع وفد روسي حول إدلب ضرورة وقف ​إطلاق النار​"، مشيرة إلى أنه "تم بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها بهذا الصدد". إضغط للمزيد

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