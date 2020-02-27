أعلنت إدارة ​مستشفى​ ​طرابلس​ الحكومي انه "يتم تداول تسجيل صوتي عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ لسيدة تصرح بأن هناك سيدة مصابة ب​فيروس كورونا​ موجودة في مستشفى الحكومي في طرابلس، لذا يهمنا أننا ننفي نفيا قاطعا وجود اي اصابة في المستشفى، ونرجو من الجميع توخي الدقة في نشر المعلومات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى طرابلس الحكومي: لا يوجد اي اصابة بالكرونا لدينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.