المدير العام للصحة العالمية: فيروس كورونا بلغ "نقطة حاسمة" عالمياً

أعلن المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غيبريسوس من جنيف، أن ​فيروس كورونا​ المستجد بلغ "نقطة حاسمة" عالميا وحض الدول التي طالها الوباء على "التحرك سريعا" لاحتوائه، لافتاً إلى أن "ما يحصل في بقية العالم هو الآن مصدر قلقنا الأكبر"، مشيرا الى انخفاض عدد الإصابات ​الجديدة​ في ​الصين​.

وكانت المنظمة قد أعلنت أن "فيروس كورونا ليس إنفلونزا ويمكن إحتواؤه بالإجراءات السليمة"، مشيرة الى "أننا نواجه مرحلة حاسمة في ما يتعلق بانتشار الفيروس"، مشددةً على أنه "من الخطأ الإعتقاد أن أي دولة بمنأى عن إنتقال الفيروس الى أراضيها".