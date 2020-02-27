الجيش الكويتي يعلق الدراسة بالكليات العسكرية اعتبارا من 1 آذار بسبب كورونا

افادت وكالة الأنباء الكويتية أن "​الجيش الكويتي​ علق الدراسة بالكليات و​المدارس​ العسكرية أسبوعين اعتبارا من أول آذار بسبب ​كورونا​". إضغط للمزيد

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