إصابة نائبة روحاني ووفاة السفير السابق في الفاتيكان

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نصر المجالي: تحدثت تقارير عن وفاة سفير طهران السابق لدى الفاتيكان، حجة الإسلام هادي خسروشاهي، اليوم الخميس، والمتحدث السابق باسم الخميني للشؤون الثقافية جراء إصابته بفيروس كورونا، كما تحدثت عن إصابة وأُصيبت مساعدة الرئيس الإيرانيّ لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار بالفيروس.

وبحسب وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء، جرى نقل خسروشاهي إلى مستشفى "مسيح دانيشور" في العاصمة طهران، أمس الأربعاء، لتلقي العلاج بعد الاشتباه بإصابته بالفيروس. وبعد التأكّد من إصابته، خضع الدبلوماسي السابق للعلاج الذي لم يستمر طويلا، وانتهى الأمر بوفاته الخميس، عن عمر يناهز 81 عاما.

إصابة نائبة الرئيس

وعلى صلة، أعلنت فريبا ابتهاج مديرة العلاقات العامة والمستشارة الاعلامية لمساعدة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون المراة والاسرة معصومة ابتكار عن اصابة الاخيرة بفيروس كورونا.

وقالت ابتهاج في تصريح ادلت به لمراسل وكالة "إرنا" اليوم الخميس انه نظرا لبعض اعراض الاصابة التي ظهرت لدى السيدة ابتكار فقد اجري لها اختبار فيروس كورونا يوم امس حيث اثبت الاختبار الذي صدرت نتيجته صباح اليوم الخميس اصابتها بالفيروس.

السفير السابق هادي خسروشاهي

وأضافت مديرة العلاقات العامة والمستشارة الاعلامية لمساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المراة والاسرة، ان السيدة ابتكار تمضي الان دورة العلاج في منزلها.

واوضحت بانه تم اجراء الاختبارات اللازمة بشان اعضاء الفريق المرافق للسيدة ابتكار وسيتم الاعلان عن النتائج يوم السبت القادم.

النائب ذو النور

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وإذ ذاك، أعلن رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني مجتبى ذوالنور اصابته بفيروس كورونا.

ونشر النائب ذوالنور مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس اعلن فيه اصابته بفيروس كورونا وقال، ان اختبار فيروس كورونا بالنسبة لي ظهر ايجابيا. بطبيعة الحال لا قلق بهذا الصدد اذ انني الان في الحجر الصحي.

آخر التطورات

وفي آخر تطورات فيروس كورونا على الساحة الإيرانية، اعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد الى 26 والمصابين 245 .

النائب مجتبى ذو النور

وقال جهانبور في تصريح ادلى به اليوم الخميس لمراسل وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، انه ومنذ يوم امس لغاية الان نظرا لزيادة عدد مختبرات تشخيص فيروس كورونا فقد تم تاكيد اصابة 106 افراد فيما توفي خلال هذه الفترة 7 اشخاص وبالتالي فقد بلغ اجمالي عدد المصابين 245 والمتوفين 26 بسبب فيروس كورونا.

وكان جهانبور قد اعلن يوم امس الاربعاء بان عدد الوفيات بسبب فيروس قد بلغ 19 حالة والمصابين 139.

واوضح بان المصابين الجدد الـ 106 بفيروس كورونا كانوا حسب المناطق كالتالي: 38 في طهران، 23 في كيلان، 8 في اصفهان، 7 في قم، 7 في مازندران، 5 في اردبيل، 3 في البرز، 3 في سمنان، 3 في لرستان، 2 في كرمانشاه، 2 في اذربيجان الشرقية، 1 في همدان، 1 في خراسان الرضوية، 1 في كردستان، 1 في يزد، 1 في اذربيجان الغربية.