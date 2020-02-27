اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام
واشنطن: حذرت الولايات المتحدة الخميس من أن متطرفين قد يخططون لشن هجوم على فندق كبير في نيروبي، وحثت مواطنيها على توخي الحذر.
وقالت وزارة الخارجية في تحذير من السفر، "لم يُعرف الفندق بالتحديد لكن يعتقد أنه فندق يقصده السياح والمسافرون من رجال الأعمال".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تحذر من تهديد بشن هجوم على فندق في نيروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.