واشنطن تحذر من تهديد بشن هجوم على فندق في نيروبي

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واشنطن: حذرت الولايات المتحدة الخميس من أن متطرفين قد يخططون لشن هجوم على فندق كبير في نيروبي، وحثت مواطنيها على توخي الحذر.

وقالت وزارة الخارجية في تحذير من السفر، "لم يُعرف الفندق بالتحديد لكن يعتقد أنه فندق يقصده السياح والمسافرون من رجال الأعمال".