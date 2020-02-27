بالصور- انهيار مفاجئ لـ3 منازل في طنطا.. وتشكيل لجنة هندسية للمعاينة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة درب العشش التابعة لدائرة قسم طنطا أول، انهيارًا مفاجئ لـ3 منازل قديمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولي حي أول طنطا إلى مكان الواقعة، للوقوف على حقيقة الواقعة وأسباب إنهار المنازل الـ3 بشكل مفاجئ.

وفي السياق فرضت الأجهزة المعنية طوقًا أمنيًا في محيط المنازل المنهارة حفاظًا على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وجرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لإعداد تقرير حول الواقعة ورفعه لمحافظ الغربية للبت فيه.