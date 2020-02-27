محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
شهدت منطقة درب العشش التابعة لدائرة قسم طنطا أول، انهيارًا مفاجئ لـ3 منازل قديمة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولي حي أول طنطا إلى مكان الواقعة، للوقوف على حقيقة الواقعة وأسباب إنهار المنازل الـ3 بشكل مفاجئ.
وفي السياق فرضت الأجهزة المعنية طوقًا أمنيًا في محيط المنازل المنهارة حفاظًا على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وجرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لإعداد تقرير حول الواقعة ورفعه لمحافظ الغربية للبت فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- انهيار مفاجئ لـ3 منازل في طنطا.. وتشكيل لجنة هندسية للمعاينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.