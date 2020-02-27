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ماكرون يحذّر من انتشار فيروس كورونا بشكل أوسع في بلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (أ ش أ):

حذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، من أن بلاده تستعد لقفزة في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشدداً على ضرروة "التعامل معها بأفضل طريقة ممكنة".

وقال ماكرون خلال زيارته لإحدى المستشفيات التي توفي بها أول مصاب بالفيروس في العاصمة باريس الأسبوع الجاري، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، "إننا نواجه أزمة، ووباء قادماً".

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وأضاف ماكرون "نعلم أننا لانزال فقط في البداية... وسوف نحاول مع جميع المعنيين اتخاذ القرارات الصحيحة".

ووعد ماكرون باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال هذه القضية.

يُشار إلى أن فرنسا أعلنت حتى الآن عن 18 حالة مصابة واثنتين من الوفيات بفيروس كورونا المستجد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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