الجزائر / الإشتباه في إصاباتٍ جديدة بفيروس كورونا

أكدت إذاعة "موزاييك" نقلا عن مراسلها بالجزائر اليوم، الأربعاء 26 فيفري 2020، أنّ فيروس كورونا ظهر على مواطن إيطالي دخل الجزائر يوم 17 فيفري الجاري، والإعلان الرسمي أحدث حالة هلع وخوف كبير في صفوف الجزائريين.
وكشفت أنّ معلومات متوفرة وغير رسمية بالإشتباه في إصابة إيطاليين آخرين بـ"كورونا" يعملان في حقل غازي جنوب الجزائر يخضعان حاليا للفحوصات الطبية، ما تسبب في حالة فزع في صفوف بقية العاملين في المناطق النفطية.
وأشارت إلى أنّ الجزائريين إستنكروا عدم ملاحظة عوارض هذا الفيروس عند المسافر القادم من إيطاليا ومروره بمطار هواري بومدين، حيث قضى يومين في العاصمة ثم إنتقل إلى منطقة أخرى تبعد حوالي 900 كم بإعتباره يشتغل في حقل غازي تابع لشركة إيطالية.
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