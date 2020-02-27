حدوثه نادر ولا يُصيب إلا واحدًا في المليون، طبيب مبارك يكشف المرض الذي أصيب به رئيس مصر الأسبق

كشف ياسر عبدالقادر، الطبيب السابق للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن المرض الذي أصاب الأخير قبل أن يتوفى الثلاثاء 25 فيفري 2020، مشيرا إلى أن المرض لا يحدث إلا لكل واحد في المليون.

وفي تصريح لوسائل إعلام مصرية بينها موقع "مصراوي"، أشار عبد القادر إلى أن مبارك الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 92، أصيب بسرطان الإثنى عشر، موضحاً أن هذا النوع من السرطان مختلف عن سرطان البنكرياس الذي قيل إن مبارك أصيب به.

أضاف الطبيب وهو أستاذ علاج الأورام في كلية طب قصر العيني، أن السرطان الذي أصاب مبارك نادر الحدوث، قائلاً إنه بدأ بمتابعة علاج مبارك عقب تنحيه عن الحكم بنحو أربعة أشهر وتحديدا في شهر رمضان عام 2011.

كان مبارك قد تعرّض لعملية جراحية في عام 2011، وبحسب قول الطبيب فإن مبارك شُفي بعدها من الورم بعد استئصاله، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الرئيس الأسبق كان يعاني من خشونة في الركبتين، أدت إلى ضعف عضلات ساقيه وتسببت في تأثر قدرته على المشي.

كذلك عانى مبارك من الرجفان الأذيني، أي عدم انتظام في ضربات القلب بين الحين والآخر، ما تسبب في وجود اضطراب في ضربات القلب قد ينجم عنها مخاطر عديدة تصل إلى فشل القلب والسكتات الدماغية.

و يتشكل هذا السرطان في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، وقد لا تظهر أعراضه مبكراً، ما يجعل اكتشاف المرض في مراحله الأولى أمراً غاية في الصعوبة.

تشير مستشفى أمراض السرطان قوانزو في الصين، إلى أن هنالك 4 أنواع من سرطان الاثني عشر هي:

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1- سرطان الاثني عشر الغدي: ينشأ هذا السرطان من الغشاء المخاطي للاثني عشر ويحدث فردياً ويكون من تغير غدي خبيث.

2- الأورام السرطاوية للاثني عشر: وتنشأ من الخلايا اليفة الكروم وهي هنا خبيثة وعادة تحدث ورماً صغيراً وتظهر الأعراض فردية في الأمعاء وقد تحدث أحياناً أخرى متعددة، ولكن مع زيادة نموه يبدأ هذا السرطان الخبيث في النمو الاختراقي بصفة خاصة.

3- الأورام العضلية الملساء للاثني عشر: تنشأ من الطبقة العضلية للغشاء المخاطي للاثني عشر أو من الطبقة العضلية الثابتة للاثني عشر أو كورم عضلي للجدار الوعائي للأمعاء.

4- سرطان الاثني عشر الليمفاوي: ورم خبيث ينشأ من أنسجة الجدار الليمفاوي، وهذا يختلف عن الأورام الليمفاوية الخبيثة التي تخترق جدار الأمعاء وتغيرها محدثة سرطاناً ليمفاوياً.

يبدأ سرطان الاثني عشر في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، ويتطور الورم في الخلايا الغدية التي تصطف داخل الأمعاء الدقيقة، والأورام الغدية هي النوع الأكثر شيوعاً من سرطان الأمعاء الدقيقة.

يمتد الورم بعد ذلك إلى العضلات والأنسجة المحيطة بالأمعاء الدقيقة، ومن ثم تنمو ببطء وتتطور في خلايا الغدد العصبية في الأمعاء الدقيقة.