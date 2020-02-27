نواب ألمان يتهمون ميركل بالتورط في مقتل سليماني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 فبراير 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 فبراير 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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اتهم عدد من نواب اليسار المتطرف في ألمانيا، الخميس، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالتورط في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليمان في ضربة أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال ثمانية من نواب السيار المتطرف إنهم تقدموا بشكوى ضد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزراء تتهمهم بالتورط في مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وتتعلق الشكوى بقاعدة رامشتاين الجوية الأميركية المترامية الأطراف في غرب ألمانيا، التي يعتقد أنها تضم محطة للأقمار الاصطناعية وتستخدم للتحكم بالطائرات الأميركية المسيرة في أجواء أفريقيا والشرق الأوسط.

وصرح الكسندر نيو النائب عن حزب اليسار في بيان: “لا يمكن إرسال إشارات التحكم في هجوم الطائرة المسيرة (التي قتلت سليماني) سوى من خلال محطة إرسال على الأراضي الألمانية وهي قاعدة رامشتاين الأميركية الجوية”.

وتظهر نسخة الشكوى الجنائية التي نشرها نيو على موقعه الإلكتروني استهداف المستشارة وزراء الخارجية هايكو ماس والدفاع إنغريت كرامب-كارينباور، والداخلية هورست سيهوفر “وأعضاء آخرين في الحكومة الفدرالية”.

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ويتهم حزب اليسار ميركل والوزراء بـ”التورط من خلال الإهمال” في مقتل سليماني.

ونقلت “فرانس برس” عن البيان: “لا نستطيع أن تستمر في قبول خرق الحكومة الفدرالية للقانون الدولي من خلال تمكين ودعم حرب الطائرات المسيرة الأميركية غير القانونية”.

والعام الماضي، قضت محكمة المانية بأن على الحكومة أن تضمن احترام الولايات المتحدة القانون الدولي في العمليات التي تشنها انطلاقا من رامشتاين.