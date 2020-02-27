كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: الجيش التركي يزوّد الفصائل المسلحة بدعم مدفعي في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال التلفزيون الرسمي الروسي، مساء اليوم الخميس، إن "الجيش التركي يزوّد الفصائل المسلحة بدعم مدفعي في مدينة إدلب السورية، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضاف التلفزيون الرسمي: أن "خبراء عسكريين أتراك يهاجمون الطائرات الروسية في إدلب بصواريخ محمولة على الكتف".