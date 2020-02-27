عاجل.. لبنان تسجل ثالث إصابة بفيروس "كورونا"

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الخميس، تسجيل حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا في لبنان وتعود الإصابة إلى شخص إيراني.

وكانت السلطات اللبنانية، قد أعلنت يوم السبت الماضي، توقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المتأثرة بفيروس "كورونا" في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى.

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كما أعلنت منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجلت إصابات بالفيروس.

وأكدت السلطات اللبنانية، يوم الجمعة الماضي، على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لامرأة عمرها 45 عامًا، وصلت من إيران، وقد تم وضعها في الحجر الصحي بمستشفى في بيروت.

وقال وزير الصحة حمد حسن: "إضافة لتلك السيدة، هناك حالتان مشتبه بهما، ونحن نقوم بالإجراءات حسب توصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة المختصة".