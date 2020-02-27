كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في تطور خطير.. إصابة نائبة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت صحيفة "إيران" اليومية الرسمية إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار، بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية التحاليل.

وتعد "ابتكار" هي أول عضو في حكومة الرئس حسن روحاني يُصاب بفيروس كورونا الجديد.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبي ذو النور، فيديو أعلن فيه إصابته أيضًا بفيروس كورونا.

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كما أكد مسؤولان إيرانيان آخران، وهما النائب محمود صادقي ونائب وزير الصحة إيراج حريرجي، أنهما مصابان بالمرض.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام حكومية يوم الخميس وفاة رجل الدين حجة الإسلام سيد هادي إثر إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم الإيرانية.

يُذكر أن وكالة فارس للأنباء قد نقلت في وقت سابق من اليوم الخميس أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران ارتفع إلى 245 حالة، وأن عدد الوفيات وصل إلى 26، وفقًا لما أفادت به وزارة الصحة الإيرانية.