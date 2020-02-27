لجنة الإستئناف “تلغي” عقوبة إيقاف التيازي مدى الحياة و”ترجع” الملف للبث فيه من جديد

اجتمعت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأصدرت قرارا يقضي بإلغاء قرار اللجنة المركزية للتحكيم، القاضي بوضع حد نهائي لخدمات الحكم هشام التيازي على مستوى الممارسة التحكيمية.

وكشفت الجامعة الملكية المغربية، في بلاغ لها، أنه تقرر إرجاع الملف إلى نفس اللجنة من أجل البث فيه من جديد، وفق مدونة التأديب والقانون الأساسي للحكم والتحكيم وسلم الإجراءات الإدارية والتأديبية للمتداخلين الرسميين في قطاع التحكيم، مع جعل الصائر الخاص بالملف على ذمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وجاء قرار لجنة الإستئناف ليعيد النظر في توقيف الحكم التيازي مدى الحياة بناء على قرار سابق أصدرته اللجنة المركزية للتحكيم.