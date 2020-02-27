مهند عبد الرحيم يقود النوارس للفوز على الكهرباء في ممتاز الكرة

2020-02-27 | 16:26
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نجح مهند عبد الرحيم في قيادة فريقه الزوراء للمرة الثانية على التوالي، بعدما تغلب النوارس 1-0 على الكهرباء ضمن لقاءات الأسبوع الثالث من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسجل عبد الرحيم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي ولتي أقيمت من دون جمهور بسبب قرار خلية الازمة بمنع التجمعات بسبب فيروس كورونا.
وبهذا الفوز طر النوارس الى المركز الثالث برصيد 6 نقط من مباراتين، فيم توقف رصيد لكهرباء عند النقطة لوحدة في المركز الـ12.
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