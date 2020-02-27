آبان: مقتل 47 جندي تركي في سوريا خلا الـ 72 ساعة الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

Advertisements كتبت- أماني عزام

قال الصحفي السوري، محمد آبان، إنه لايخفى على أحد حجم الخسائر التي منيت بها القوات التركية منذ إقدام النظام التركي على الزج بمقاتليه بشكل مباشر في معارك إدلب دون أدنى شك فأن الفشل الذي تعرضه له نظام حزب العدالة والتنمية في إدلب هو ليس سوى حصيلة لفشله الذريع في في محاولة التأثير بليبيا وهو دعم حكومة الوفاق من خلال فصائل المرتزقة السوريين التي تم ترحيلها من مناطق الشمال السوري.



وأشار "آبان" في تصريحات صحفية لموقع جريدة "الفجر" إلى أن ما يقارب 6500 عكسري تركي من مخلتف الاختصاصات تتواجد في الوقت الحالي داخل محافظة إدلب بالاضافة إلى تنظيمي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والحزب الاسلامي التركستاني والذي يتلقى التمويل بشكل مباشر من الدولة التركية، لافتًا إلى أن هذه التشكيلات العسكرية بالرغم من امتلاكها للاسلحة المتطورة والاعداد الغفيرة من المقاتلين من مسلمي الايغور إلا أنه وحتى الوقت الراهن لم تستطع هذه التشكيلات وقف تمدد الحكومة السورية في شمالي وجنوبي إدلب.

وكشف أن الحصيلة النهائية لقتلى جيش الاحتلال التركي لم تصدر عن أي مصدر رسمي تركي إلا أنه فقد علم بأنه قد لجأت الدولة التركية مؤخراً على دفن قتلاها الذين لاقوا مصرعهم في خلال معارك إدلب إلا أنه وبشكل تقريبي ووفقاً لمراصد محلية فأنه ما يقارب 47 جندياً تركياً قد لاقوا مصرعهم خلال الـ 72 ساعة الماضية وذلك كحصيلة للتقدم الذي أقدم عليه الحكومة السورية بدعم وإسناد من قبل الطائرات الحربية الروسية.