شكرا لقرائتكم واشنطن: قناة مساعدات سويسرية لإيران دخلت حيز العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منحت الولايات المتحدة، الخميس، رخصة تسمح بتنفيذ معاملات تجارية محددة مع البنك المركزي الإيراني الخاضع للعقوبات، في خطوة قالت إنها تتسق مع قناة مساعدات إنسانية سويسرية.

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أن قناة المساعدات الجديدة تعمل بكامل طاقتها اعتبارا من اليوم مع منحها تلك الرخصة.

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كما أوضحت أن القناة ستسمح للشركات بإرسال أغذية وأدوية وإمدادات حيوية أخرى لإيران.

كان المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، أعلن الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع شركتين أخريين على الأقل تودان إرسال المواد الغذائية والأدوية إلى إيران عن طريق قناة المساعدات الإنسانية السويسرية.

وأبلغ هوك الصحافيين في حينه أن الشركات تبدي مزيدًا من الاهتمام بآلية المساعدات التي تهدف إلى توفير السلع للشعب الإيراني الذي يعيش في معاناة.