اغتيال عماد الطويل القيادي بحزب الله في غارة إسرائيلية.. وتل أبيب تكشف السبب.. ومعلومات لا تعرفها عن الراحل

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كتب: ضياء السقا
أعلنت شبكة سكاي نيوز، الخميس، اغتيال عماد الطويل، القيادي في حزب الله اللبناني، مسؤول العمليات الخارجية للحزب، في غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة على سيارته في منطقة القنيطرة بسوريا.
رجحت تقارير إسرائيلية ارتباط عماد طويل بإنشاء البنية التحتية لحزب الله في منطقة القنيطرة تمهيدًا لتنفيذ عمليات على الحدود مع إسرائيل.
وأكدت التقارير أنه تمت تصفية رجل عماد طويل قرب الحدود الإسرائيلية في محافظة القنيطرة بهجوم شنته طائرة مسيّرة إسرائيلية.
ووفق قناة (الحرة) فإن القيادي عماد الطويل، يحمل الجنسية السورية، ويعتبر مسؤول العمليات الخارجية لحزب الله في سوريا.
وحسب مزاعم وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الطويل مسؤول عن البنية التحتية لإيران في سوريا، وكان قد ضرب أهدافًا إسرائيلية.
القيادي في حزب الله عماد الطويل
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