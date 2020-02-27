بعد قرار تعليق تأشيرات العمرة بسبب كورونا.. دار الإفتاء: يتفق مع أحكام الشريعة.. وشركات السياحة تتواصل مع المعتمرين وتحدد فترة الإيقاف

آثار كبيرة جاءت بعد قرار المملكة العربية السعودية والخاصة ببتعليق تأشيرات المعتمرين، لحين اتخاذ إجراءات احترازية ضد انتشار فيروس كورون.

قرار السعودية

واتخذت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات وقائية مؤقتة للحد من تفشى انتشار فيروس كورونا، ومحاصرته والقضاء عليه، مع تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية، وهذه الإجراءات تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وأهمها تعليق دخول المملكة للعمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف أو السياحة.

بوابة العمرة المصرية

في البداية يعقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اجتماعا عاجلا اليوم الخميس، مع المسئولين عن بوابة العمرة المصرية وغرفة شركات السياحة وقطاع الشركات بالوزارة لبحث تداعيات قرار السعودية بتعليق تأشيرات المعتمرين، لحين اتخاذ إجراءات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

وقال مصدر بالوزارة لـ"اليوم السابع"، إنه سيكون هناك اتصالات مع الجانب السعودى لمعرفة خلفيات القرار وكيفية تطبيقه، والفترة التى سيتم خلالها إيقاف دخول المعتمرين، لافتا إلى أن الوزارة ستصدر بيان عاجل لإعلان كيفية التعامل مع تلك الأزمة، حيث ستحاول الوزارة الحفاظ على حقوق المعتمرين الذين حصلوا على تأشيرة والشركات التى دفعت للفنادق وشركات الطيران.

إعادة كافة المعتمرين من المطار

ولفت المصدر، إلى أن القرار بدأ تطبيقه بالفعل منذ أمس، حيث تم إعادة كافة المعتمرين من المطار وإلغاء رحلاتهم، منوها إلى أن الإيقاف مؤقت ولكن الجانب السعودى لم يحدد حتى الآن كم سيأخذ من الوقت.

الخارجية السعودية

وأهابت وزارة الخارجية السعودية، بالمواطنين عدم السفر إلى الدول التى تشهد انتشاراً لفيروس كورونا الجديد (19-COVID).

وأوضحت الخارجية، أن الجهات الصحية المختصة فى المملكة تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، مؤكدة حرصها على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته.

دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية إن قرار سلطات المملكة العربية السعودية بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف لمواجهة انتشار فيروس كورونا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن.

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وأشادت الدار فى بيان أصدرته اليوم الخميس- بجهود المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فى خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، مشيرة إلى أن سلطات المملكة لا تدخر جهدًا في توفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن.

نؤيد مواقف المملكة

وقالت الدار: "نؤيد وندعم بكل قوة مواقف المملكة وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدءوب للحفاظ على أرواح المعتمرين وضيوف الرحمن"، ولفتت النظر إلى أن قرار التعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف يأتي استنادًا للقاعدة الفقهية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

ودعت دار الإفتاء المصرية جميع دول العالم إلى التعاون والتكاتف التام لمواجهة هذا الوباء الخطير، والعمل على مواجهته في أسرع وقت ممكن، وتوجهت بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد وأن تنعم البشرية جمعاء بالأمن والسلام والاستقرار.

كانت السلطات السعودية، أصدرت بيانًا، جاء فيه بناء على التوجيهات الواردة لوزارة الحج والعمرة بخصوص الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المملكة لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد، وضمن عدة إجراءات احترازية، فقد تم تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لاغراض العمرة والزيارة، وإيقاف إصدار التأشيرات مؤقتا، كما تؤكد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين إلغاء أي حجوزات مستقبلية من تاريخه وحتى إشعار آخر.

غرفات الشركات

أكد مصدر فى غرفة الشركات أنه تم إبلاغ شركات السياحة بالقرارات السعودية التى صدرت أمس الأربعاء، فيما يخص إلغاء دخول المعتمرين لأراضى المملكة لحين اتخاذ إجراءات احترازية من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الشركات بدورها بدأت التواصل مع المعتمرين لابلاغهم بالقرارات الجديدة، وإيقاف الرحلات لحين إشعار آخر.

ولفت إلى أن هناك أزمة حاليا فى مستحقات الشركات التى قامت بتسديد مبالغ الإقامة والطيران للبرامج وتنتظر الشركات نتائج التواصل مع الجانب السعودى فيما يخص كيفية استرداد تلك الأموال، مشيرا إلى أن الشركات تقوم بالتواصل مع الوكلاء السعوديبن للحصول على استفسارات بشأن الأمور المادية.

وقال إن هناك مابين 4 إلى 5 ألاف معتمر حصلوا على تأشيرات لموسم رجب الذى يواجه قرارات إيقاف، متوقعا أن تصل فترة ايقاف دخول المعتمرين للمملكة إلى شهر، لحين الانتهاء من الإجراءات الاحترازية التى تحدثوا عنها فى قرارهم لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هناك دولا بعينها تتخوف المملكة من دخولهم إلى أراضيها، وذكرها بيان وزارة الداخلية السعودية، حيث تضمنت التعليمات الصادرة من المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية السعودية تعليق دخول الغير سعوديين للمملكة مؤقتا لأغراض العمرة والزيارة، وإيقاف إصدار أى تأشيرات لهذا الغرض.

تعليق استخدام الهوية الوطنية



كما تضمنت تعليق دخول المملكة بالتأشيرات السياحية من الدول التى يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا منها وهى (الصين، إيران، إيطاليا، كوريا، اليابان، تايلند، ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، أفغانستان، العراق ، الفلبين، سنغافورة، الهند، لبنان، سوريا، اليمن، أذربيجان، كازخستان، أوزبكستان، الصومال، فيتنام) أو من غيرها من الدول التى يرتفع فيها انتشار الفيروس.

كما تضمنت تعليق استخدام الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، وأن يكون تطبيقه على السعوديين ومواطنين دول مجلس التعاون الخليجى، على أن يستثنى من ذلك الموجودين خارج المملكة ويرغبون فى العودة لها.