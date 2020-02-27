الصحة الاماراتية: عن انتشار كورونا: الصحة العالمية لم توص بحظر الطيران

اعلن ​وزير الصحة​ ووقاية المجتمع الإماراتي، عبد الرحمن العويس، أن "بلاده استعدت مبكراً للتعامل مع أيّ تداعيات محتملة لانتشار فيروس "كورونا" الجديد، والطواقم الطبية العاملة تجري الفحوص اللازمة لمخالطي المصابين بالفيروس، أو المشتبه في إصابتهم به، على مدار الساعة، كما ترصد أيّ تطورات تتعلق بتفشّي الفيروس في أي منطقة جديدة من العالم"، داعياً إلى "عدم المبالغة في القلق والتهويل من خطورة الفيروس، وإلى الثقة بإجراءات ​وزارة الصحة​ والجهات المختصة في هذا الشأن".

ولفت العويس إلى أن "​منظمة الصحة العالمية​، لم تُوصِ بحظر الطيران، ولو رأت في ذلك ضرورة لقرّرته"، مشددا على أن "​الدولة​ تتعامل بشفافية تامة في ما يتعلق بعدد الإصابات وطرق التعامل معها، ونحن ليس لدينا ما نخفيه، وقد أعلنّا في يوم واحد عن أربع إصابات".