السيسي يصدر قراراً يسمح بموجبه لوزير المفوض التجاري الزواج من تونسية

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعطي الإذن لوزير المفوض التجاري بالتمثيل التجاري علاء الدين حسن رضوان بالزواج من منية بن محمد التومي، المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية"، موضحة ان "هذا القرار صدر وفقا للدستور، وبعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982".
هذا وكان قد أصدر السيسي قرارا مماثلا يسمح للسكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري المصري محمد حسانين إسماعيل بالزواج من مواطنة جزائرية.
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