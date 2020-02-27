إعتبر ​دار الإفتاء​ المصرية أن "قرار ​السعودية​ بالتعليق الموقت لتأشيرات العمرة يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية"،مثمنة على "جهود السعودية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن". وقد قررت حكومة السعودية "اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، بالاضافة الى تعليق الدخول إلى السعودية بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دار الإفتاء المصرية: قرار السعودية بالتعليق الموقت لتأشيرات العمرة يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.