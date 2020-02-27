سلطات الكويت تدعو مواطنيها الذين غادروا لدول الخليج براً للعودة سريعاً

طلبت ​وزارة الخارجية​ الكويتية، من كافة المواطنين الكويتيين الذين غادروا إلى ​دول مجلس التعاون​ الخليجي عبر الحدود البرية بواسطة البطاقة المدنية بالعودة إلى البلاد بالسرعة الممكنة.

ولفتت الوزارة في بيان صحفي إلى أن هذه الدعوة "للاستفادة من فترة السماح المحدودة التي منحتها ​حكومة​ ​المملكة العربية السعودية​، وإن هذه الدعوة تخص من غادر باستخدام البطاقة المدنية ولا تنطبق على مستخدمي جوازات السفر وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للوقاية من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد".

وشدد بيان الوزارة على ضرورة الالتزام باستخدام ​جواز السفر​ خلال هذه المرحلة لتسهيل أمورهم.