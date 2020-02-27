طلبت وزارة الخارجية الكويتية، من كافة المواطنين الكويتيين الذين غادروا إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر الحدود البرية بواسطة البطاقة المدنية بالعودة إلى البلاد بالسرعة الممكنة.
ولفتت الوزارة في بيان صحفي إلى أن هذه الدعوة "للاستفادة من فترة السماح المحدودة التي منحتها حكومة المملكة العربية السعودية، وإن هذه الدعوة تخص من غادر باستخدام البطاقة المدنية ولا تنطبق على مستخدمي جوازات السفر وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد".
وشدد بيان الوزارة على ضرورة الالتزام باستخدام جواز السفر خلال هذه المرحلة لتسهيل أمورهم.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الكويت تدعو مواطنيها الذين غادروا لدول الخليج براً للعودة سريعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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