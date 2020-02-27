أمير قطر يبحث مع عمران خان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

بحث أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء جمهورية ​باكستان​ ​عمران خان​ "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتطوير التعاون المشترك سيما في مجالات ​الاقتصاد​ والاستثمار و​الطاقة​، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأحداث في المنطقة".

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